Afrique: Libreville va accueillir une session de formation des principes de l'ITIE au profit des ONG

Libreville — Après Malabo, capitale de la Guinée-Equatoriale, c'est Libreville qui abritera à son tour du 24 au 28 avril une session de formation des Organisations de la société civile et des spécialistes impliqués dans le processus national de l'initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE).

La Guinée-Equatoriale souhaite présenter encore une fois sa candidature courant Mai / Juin 2017 à un mandat au comité international de l'ITIE.

Selon le directeur de la commission nationale de ITIE de Guinée-Equatoriale, Hinestrosa Gomez, « l'ITIE Internationale et les pays doivent s'asseoir pour les changements au niveau de demandes de ITIE internationale parce que le scenario est totalement différent de nos jours. Car lors de la mise en place de ITIE internationale, le cours du pétrole était très haut comparativement à nos jours. D'où les difficultés pour engranger des bénéfices. Il faudrait redéfinir les stratégies ».

Le Gabon et la Guinée-Equatoriale font face à des problèmes similaires et dans les deux pays, la société civile n'est pas prise en compte à sa juste valeur et notamment dans son implication dans le déroulement et les méandres de la transparence des industrie extractives.

La coopération Allemande au développement (GIZ) a décidé d'organiser cette formation pour renforcer les capacités de ces OSC afin qu'ils jouent efficacement leur rôle.

Les organisations de la société civile du Gabon présentes à la formation à Malabo comme Brainforest Gabon, ONG croissance et saine environnement, publiez ce que vous payez, gouvernance Afrique sans frontière, ONG cri de femme ou encore haut conseil des acteurs non étatiques et les organisations de Guinée Equatoriale comme AGECDEA ont en outre mené des échanges pendant les cinq jours de formation pour explorer et trouver des stratégies en vue de leur meilleure efficacité.

La société civile est un acteur clé de développement a reconnu Elias Ondo Mbana, directeur de la société civile au ministère de l'intérieur de Guinée Equatoriale. Pour sa part, l'ambassadeur Allemand à Malabo, Elmar Jakobs, a encouragé les pays de la Communauté économique et monétaire d'Afrique Centrale (CEMAC) à développer la culture des Organisations de la société civile comme son pays où la plupart des citoyen sont impliqués dans des activités associatives.

Rappelons que la Guinée-Equatoriale et le Gabon font partie des pays producteurs de pétrole dans le zone CEMAC, avec le Tchad, le Cameroun et le Congo Brazzaville, Les représentants des organisations de la société civile de deux pays producteurs de l'or noir en Afrique centrale devront donc se retrouver à Libreville au Gabon pour une prochaine formation du 24-28 avril 2017.