Ile Maurice: Metro Express - Arab Town rasé, dimounn arazé

Le lieu a du charme, affirme-t-on. La conception est signée Danjoux et Desai Associates et la construction confiée à Neetoo Industries. Coût des travaux: Rs 400 000.

Son chiffre d'affaires mensuel : Rs 20 000. Montant duquel il faut soustraire le loyer pour l'emplacement, l'électricité et autres frais inhérents au business. Parce que cela fait de «très nombreuses années» qu'elle y est, Madame Jumee ne compte pas se laisser faire si on ne lui propose pas une alternative acceptable.

D'un seul coup d'un seul, les cris fusent à droite et à gauche. Des révoltés font entendre leur voix. À commencer par Nazim, qui vend des réveils et des montres. Remonté comme un coucou, il n'est pas d'accord avec le fait que ses heures passées à Arab Town soient désormais comptées. «Ti mama dir sési, ti mama dir séla, nou népli konpran.»

C'était il y a 30 ans. Aujourd'hui, je paye Rs 13 800 tous les six mois pour un emplacement», explique-t-il, entre colère et nostalgie. Son affaire qui roule, il voulait la laisser en héritage à ses proches. Il croyait que la voie était toute tracée. C'était sans compter le «train» qui risque de faire dérailler ses rêves.

Avec ses clients, ses copains, sa routine. S'il ne veut pas bouger de là, ce n'est pas seulement parce qu'il craint pour ses sous-vêtements et son chiffre d'affaires. Entre Hossen et Arab Town, c'est une vraie histoire d'amour qui s'est tissée au fil du temps.

Lui aussi est un habitué des lieux. Assis au milieu de ses culottes et de ses kaftans, Hossen Boodhoo, 50 ans. Depuis plus de 30 ans maintenant, ses journées, il les passe ici.

Le chemin qu'empruntera le controversé Metro Express a été finalisé. Le projet balaiera sur son passage des hauts lieux de notre patrimoine urbain. Parmi ceux qui seront chose du passé, déplacés : le marché de Belle-Rose, la promenade de Vandermeersch et Arab Town. Et du côté des étals, la colère gronde.

