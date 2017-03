Une nouvelle structure visant à renforcer l'axe économique et politique Sud-Sud doit voir le jour à… Plus »

Sinon, de quoi rêve un jeune de son âge ? Rencontrer Lin et Gary Victor. Et bien évidemment, construire sa maison et se marier. Comme son frère et ses cousins.

Et puis, contrairement à beaucoup de jeunes de sa génération, Irfan s'intéresse à la politique. Même s'il ne lit pas trop les journaux, beaucoup trop chers à son goût. Ce qu'il préfère, c'est écouter les autres et se faire sa propre opinion.

Ses autres passe-temps ? «Wrestling et fim fer per.» Il tient tout de même à préciser que les films d'horreur ne lui font nullement peur et qu'il dort sur ses deux oreilles.

Il a 22 ans lorsqu'il décide de ne plus y aller. Depuis, il aide son père, qui est marchand de légumes à Notre-Dame, Triolet et Montagne-Longue. «Je sais comment les peser, comment fonctionne une balance», poursuit Irfan, véritable moulin à paroles.

Il a 26 ans. Il travaille. Aime la musique et adore voyager. La seule chose qui différencie Irfan Jummer de ses amis, c'est qu'il est trisomique. Alors que l'on célèbre, mercredi, la Journée mondiale dédiée à cette «anomalie chromosomique», le jeune homme parle de ses passions et communique sa joie de vivre.

