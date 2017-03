Maroc: Le cheval Famous Mark remporte le GP SAR le Prince Moulay Rachid des courses hippiques

Le cheval Famous Mark, monté par Faddoul Abderrahim, a remporté le Grand Prix Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid des courses hippiques, disputé vendredi à l'hippodrome de Casablanca-Anfa.

Le cheval vainqueur, propriété du Jaloby Racing, a bouclé les 1.900 mètres de cette épreuve, ouverte aux chevaux pur sang anglais, mâles entiers et juments nés et élevés au Maroc âgés de 4 ans et plus, en 2min 4sec.

Le cheval Do Weel, monté par Faddoul Kacem et propriété de l'écurie Zakaria Hakam, s'est adjugé la deuxième place, alors que la troisième place a été occupée par Willow, monté par Abdelkader El Kandoussi et propriété d'Ahmed Boumelha.

Le programme de la journée comprenait aussi le Derby des 3 ans (Prix Zakaria Hakam), réservé aux poulains mâles entiers et pouliches pur sang anglais de 3 ans, nés et élevés au Maroc, couru sur 1.750 m. La victoire dans cette course est revenue au cheval Ruspanter, monté par Rachid Amenai et propriété de Mohamed Azeddine Sedrati.

Les deuxième et troisième rangs ont été respectivement occupés par Warscip, monté par Zergane Thami et propriété d'Azddine Sedrati, et Qafasexy, monté par Jabafi Aziz et propriété de Mohamed El Kandoussi.

A l'issue de ce Grand Prix, le gouverneur des arrondissements de Casablanca-Anfa, Mohamed Samir El Khamlichi, a remis au propriétaire, entraîneur et jockey du cheval gagnant des coupes offertes par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.