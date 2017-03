Angola: État est le principal actionnaire de la BPC

Luanda — L'Etat angolais, représenté par le ministère des Finances, l'Institut national de la sécurité sociale et la Caisse de sécurité sociale des Forces Armées Angolaises (FAA), est le principal actionnaire de la Banque d'épargne et de crédit, selon le Plan de sa Recapitalisation et restructuration récemment approuvé par le Conseil des ministres.

Selon une note de presse du Ministère des Finances à laquelle l'Angop a eu accès vendredi, le plan de recapitalisation de la Banque d'épargne et de crédit (BPC, sigle en portugais) a été approuvé lors de la dernière réunion du Conseil des ministres que le Chef de l'Etat angolais, José Eduardo dos Santos, a présidée le 9 mars.

Après son approbation, lit-on dans le document, doit être réalisée l'assemblée des actionnaires qui décidera de la mise en œuvre des diverses activités énumérées dans ce plan de recapitalisation et de restructuration, ainsi que d'autres questions d'intérêt pour la société.

Avec cette initiative, les actionnaires de la Banque de crédit et d'épargne cherchent, en pleine coordination avec la Banque Nationale d'Angola, à assurer la solidité et la robustesse de cette institution bancaire, et à garantir la stabilité financière du système bancaire national, selon le document.