Maroc: Ligue des champions Le WAC toujours in, le FUS déjà out

Le MAS, lauréat de ce concours en 2011, n'a pas été en reste, après s'être qualifié au détriment des Ivoiriens du SC Gagnoa. Les Fassis, vainqueurs à l'aller at home par 3 à 1, se sont inclinés samedi au stade Robert Champroux sur le score d'un but à zéro.

Battus au match aller par 1 à 0, les protégés d'Abdelhak Benchikha se sont ressaisis donc de la plus belle des manières, scorant, comme précité, à trois reprises grâce au revenant Ahmed Hamoudane, qui a trouvé la faille aux 35è, 60è et 67è minutes.

Pourtant, les Rbatis avaient entamé la partie du bon pied, remettant d'entrée les pendules à l'heure grâce à un doublé de Brahim Bahri (16 è et 25è), sachant que le 3ème but a été marqué au temps additionnel (94è), par Naif Agured.

En C1 continentale, le Wydad est en droit de se targuer de sa bonne opération, samedi au stade Augustin Monédan de Libreville, après avoir franchi le cap des seizièmes de finale retour au détriment de la formation gabonaise de CF Mounana. Celle-ci s'est imposée sur la marque de 1 à 0, but signé aux extra-times (90+4) par Hamidou Sinayoko, ce qui a conduit les deux protagonistes aux tirs au but du fait que le match aller disputé à Rabat s'était soldé sur ce même score en faveur des Rouges, demi-finalistes de l'épreuve la saison écoulée.

Fortunes diverses pour le WAC et le FUS en Ligue africaine des clubs champions, au moment où le MAS et l'IRT s'en sont tirés à bon compte en Coupe de la CAF.

