Ile Maurice: Les petits et grands secrets de la galaxie Sobrinho

Lisbonne, décembre 2014. Un peu plus d'un an après son licenciement de la Banco Espirito Santo Angola (BESA), l'ex-CEO est «cuisiné» par une commission d'enquête parlementaire.

Sa fortune et son carnet d'adresses ont de quoi faire pâlir les plus grands. Ses proches le disent «pointu et méticuleux», «exigeant et déterminé». Il a séduit les membres du gouvernement les uns après les autres. Certains le disent même prêt à «investir des milliards» à Maurice. Belle aubaine ? À voir. Car en creusant un peu, on s'aperçoit que tout n'est pas si net. Voici pourquoi le magnat de Luanda intrigue autant qu'il dérange.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.