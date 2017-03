Ile Maurice: Human story - L'émouvante histoire de Sarah

Depuis, elle se fait un devoir de donner de la nourriture à la jeune fille ; deux roti, un pain et du jus. «On lui donne aussi le matériel scolaire. Malheureusement, on ne peut pas en faire plus», lâche Dorine Chukowry.

L'année dernière, elle a changé de collège à cause du trajet trop long. Et parce que son état de santé empirait. C'est son petit ami qui l'a aidée avec les démarches administratives. Sarah n'obtiendra pas son HSC à la première tentative. Mais elle n'est pas de ceux qui jettent l'éponge. Cette année, elle compte réessayer.

Sarah a perdu sa maman à l'âge de 6 ans. Puis son père quelque temps après. Les quatre années qui ont suivi le décès de ses parents, elle les a passées dans trois «shelters». «Quand j'ai eu 18 ans, on m'a demandé de quitter l'abri en question. Je me suis alors retrouvée avec mes deux frères aînés qui vivent à Baie-du-Tombeau.»

