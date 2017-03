Cameroun: Financement du football camerounais - MTN annonce son retour

Elle a, par ailleurs, rappelé qu'il s'agira simplement d'un retour de cette entreprise dans le monde du football camerounais, car, a-t-elle indiqué, MTN a financé la ligue 1 entre 2002 et 2012. Philisiwe Sibiya, qui était accompagnée au palais de l'Unité du haut-commissaire d'Afrique du Sud au Cameroun S.E. Zanele Makina, a félicité les Lions indomptables pour leur brillante prestation lors de la 31e CAN de football qui s'est jouée au Gabon. Une compétition qui a vu la sélection nationale du Cameroun venir à bout de tous ses adversaires.

