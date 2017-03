Mali: La conférence d'entente nationale du 27 mars au 2 avril 2017 à Bamako

Libreville — La Conférence d'Entente nationale, s'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre de l'Accord pour la paix et la Réconciliation au Mali, se tiendra du 27 mars au 2 avril prochains, annonce, samedi, un communiqué du Conseil des ministres extraordinaire qui s'est tenu le même jour à Bamako, sous la présidence du chef de l'Etat malien, Ibrahim Boubacar Kéita.

Plus de 300 participants de toutes les régions (provinces) du Mali et des Maliens de l'étranger sont attendus à cette rencontre qui se penchera sur des thèmes liés à la paix, à l'unité et à la réconciliation nationale.

La rencontre va permettre d'ouvrir entre Maliens des débats dont l'aboutissement est de parvenir à consolider la paix, le vivre ensemble et de réconcilier les Maliens, après la grave crise sécuritaire et institutionnelle qu'a connue le Mali à partir de 2012 et après une série de rébellions intervenues dans ce pays depuis le début des années1960 à nos jours.