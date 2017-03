Afrique: RCK/USMA (1-0) - La «remuntada» n'a pas eu lieu au 4-Août

Une semaine plus tôt à Alger, les Faucons du Rail club du Kadiogo (RCK) étaient tombés (2-0) face aux joueurs de l'USM Alger. Un match qui s'était joué, rappelons-le, sans la présence des médias burkinabè, qui n'ont pu rallier la capitale algérienne faute au changement subit des conditions d'obtention de visa presse donnant accès au pays d'Abdelaziz Bouteflika. Il fallait aux hommes de Kamou Malo remonter deux buts à Ouaga. Mais samedi dernier, les Orange-Noir n'ont pu inscrire qu'un seul but (1-0, score final), au grand dam de leurs supporters qui s'en sont pris au trio arbitral et aux joueurs algériens à la fin du match.

Le stade du 4-Août n'a pas fait le plein à l'occasion de ce match de la Ligue des champions africaine, mais l'affluence était considérablement au-dessus de ce que le Fasofoot donne de voir habituellement. L'opération «remuntada», la remontée si vous préférez, était le leitmotiv de tous. Et dès l'entame du match ordonné par le Nigérien Abdoulaye Rhissa Almustapha, les locaux prennent les choses en main et s'établissent dans le camp des visiteurs sans toutefois parvenir à scorer, l'équipe de l'ancien sélectionneur des Etalons ayant fait le dos rond pour laisser passer l'orage du premier quart d'heure.

Domination stérile de Sydney Mohamed Sylla et de ses coéquipiers. La seule véritable sensation de cette première partie intervient à la 28e minute lorsque l'arbitre sanctionne Sayoud Amir (USMA), qui a refusé de jouer une touche juste pour perdre le temps. Puis un bref échange verbal entre le juge central et le meneur de jeu algérien, et le Nigérien brandit le carton rouge. Le joueur aurait injurié l'arbitre qui évidemment ne l'a pas toléré. Les remplaçants de l'USMA envahissent la pelouse, le banni refusant de sortir. S'ensuit un arrêt de jeu qui dura à peu près 5 minutes. Le RCK joue désormais en supériorité numérique mais n'arrive pas en profiter jusqu'à ce que la mi-temps intervienne.

A la reprise, Kamou Malo décide de lancer en même temps Aboubacar Sidiki Traoré et Mohamed Kahan en lieu et place respectivement d'Elisé To et d'Alex Asamoah. Coaching payant, puisque 8 minutes plus tard, Traoré enclenche une action ponctuée par des une-deux et conclue par une frappe limpide du gauche de Mohamed Kahan. Le 4-Août jubile. A la 65e, le même Traoré perce la défense algéroise et prend appui sur John Jeremiah, mais son tir passe légèrement au-dessus des buts de l'excellent Zemmamouche Mohamed Lamine.

Les minutes s'égrainent et les hommes de Put instaurent un faux rythme. Les Faucons ont la possession de la balle mais n'arrivent pas à perforer le mur blanc en face. Les Algériens procèdent par contre et manquent même de scorer par deux fois. A quelques minutes de la fin du match, Michael Ibeh, le virevoltant ailier du RCK, part en dribbles chaloupés mais est irrégulièrement stoppé. L'arbitre, lui, a vu une grossière simulation. Il brandit alors un carton jaune à l'attaquant du Rail. Les choses resteront inchangées jusqu'au coup de sifflet final, qui envoie l'USMA en phases de poules de la Ligue des champions africaine. Les clubs burkinabè devront encore attendre.

L'excellent gardien algérien, Zemmamouche Mohamed Lamine, a compliqué la tâche aux joueurs du RCK

La tension a été vive durant toute la rencontre

Paul Put, bien que chez «l'ennemi», a été à plusieurs reprises ovationné par le public

Encadré 1

Vous avez dit temps additionnel ?

L'expulsion de Sayoud Amir à la 28e a occasionné un arrêt du jeu d'environ 5 mn. Mais curieusement, les officiels de la rencontre n'ont accordé que 3 mn de temps additionnel pour la première période. Et en seconde partie, le 4e arbitre a brandi 4 mn de temps supplémentaire alors qu'il y a eu 6 changements au cours du match, des blessures à répétitions du gardien algérien qui ont nécessité chaque fois l'intervention de l'équipe médicale plus la sortie sur civière d'un joueur algérien. Et quand on sait que pour chaque remplacement il est accordé 30 secondes, il y avait logiquement 1 mn pour les sorties sur civière, et autant pour chaque intervention des soignants sur le gardien, on comprend difficilement qu'on ait accordé que 4 mn d'arrêt de jeu.

Encadré 2

La «bastonnada»

Le mauvais comportement de la délégation algérienne qui avait vandalisé son QG de Ouaga 2000 après son élimination de la CAN 98, le très mauvais traitement infligé aux Burkinabè lors du match retour de qualification pour la coupe du monde 2014 à Blida, le refus du visa aux journalistes burkinabè pour se rendre à Alger à l'occasion du match aller entre le RCK et l'USMA... voilà des situations qui faisaient craindre une tension lors de ce match retour. L'atmosphère est restée surchauffée avant, pendant et après le match au stade du 4-Août. L'arbitre nigérien ayant été pointé du doigt à l'issue de la confrontation, les supporters du Rail n'ont pu s'empêcher de s'en prendre au trio au coup de sifflet final. S'en est donc suivie une bagarre généralisée sur la pelouse du 4-Août, obligeant les forces de l'ordre à faire usage de gaz lacrymogènes.