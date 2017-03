Burkina Faso: Dette de l'Etat aux médias privés - La presse écrite totalise plus de 300 millions FCFA

A l'occasion de la fin de manœuvres et exercices militaires dénommés « Flintlock », qui… Plus »

Le ministre reconnaît tout de même que ces irrégularités sont provoquées par l'administration publique qui demande des couvertures médiatiques, sans pour autant utiliser les bons de commande, et après prestation c'est la croix et la bannière pour se faire régler.

Pour lui, par ailleurs promoteur d'un média privé, le gouvernement est conscient de cette situation qui a d'ailleurs fait l'objet d'une communication orale en Conseil des ministres : « A cause de la dette irrégulière de l'Etat, un certain nombre d'actions sont en train d'être menées pour régulariser ces factures», a confié le ministre tout en reconnaissant que la fermeture de certains organes n'est pas liée aux impayés de l'Etat : « Tous les médias ne ferment pas parce qu'il y a des problèmes de facturation et d'impayés, mais beaucoup de médias sont fragilisés parce que les facturations sont des éléments importants des recettes budgétaires, financières de nos médias ».

Difficultés financières, fermeture d'organes de presse, c'est ce à quoi l'on assiste de plus en plus dans le paysage médiatique privé burkinabè. La raison principale : la dette de l'Etat. Une situation qui, selon Boureima Ouédraogo, président de la Société des éditeurs de la presse privée (SEP), fragilise la presse burkinabè de sorte que l'absence du moindre sous quelque part est un manque à gagner.

