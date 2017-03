Une nouvelle structure visant à renforcer l'axe économique et politique Sud-Sud doit voir le jour à… Plus »

Apprendre aux Mauriciens la réalité de la vie et le respect de soi. Leur faire réaliser que les politiciens ne peuvent pas prendre le dessus et diriger leurs vies. Je veux que mes concitoyens apprennent que les politiciens ne sont pas des dieux.

Entre 1997 et 2009, j'ai joué les rôles de père et de mère car ma femme est décédée à deux mois de la date prévue de l'accouchement de notre fils.

Je m'occupe de tous les dossiers qui sont restés en suspens durant la semaine écoulée. Depuis que je suis rentré au pays en 2009 après 35 années passées au service des gens au Royaume-Uni, j'offre un soutien gratuit aux Mauriciens et mon téléphone n'arrête pas de sonner. Le reste de mon temps est consacré à ma famille et à mes animaux domestiques.

Nous devons prouver que nous sommes un pays démocratique. Il me semble que nous avons perdu les luttes acquises par nos aînés pour la libération et l'indépendance. Nous vivons dans un État policier.

Je ne compte pas fournir mes empreintes digitales. La lutte continue. De plus, je suis en train de dépenser plus que Rs 100 000 pour que cette affaire soit débattue devant l'United Nations Human Rights Council.

