Ile Maurice: La police suit des pistes au Champ-de-Mars

Les paris sont ouverts. Existe-t-il un lien entre les Rs 2 milliards d'héroïne saisies dans le port et certaines personnes qui ont accès aux loges du Champ-de-Mars? Les premières informations que possèdent les enquêteurs de l'Anti-Drug & Smuggling Unit (ADSU) accréditent en tout cas cette thèse. Quelques «habitués» du monde hippique sont soupçonnés de blanchir de l'argent.

L'Independent Commission Against Corruption et la Financial Intelligence Unit creuseront davantage cette piste dans les jours qui viennent. Les enquêteurs réclameront des ordres judiciaires pour pouvoir passer au peigne fin le patrimoine ainsi que les transactions financières effectuées par les suspects mentionnés dans l'affaire.

En attendant, après le courtier maritime Navind Kistnah - turfiste invétéré, gros parieur et «joueur chanceux» au casino -, et Geanchand Dewdanee, ancien investisseur dans une défunte écurie et copropriétaire d'un cheval, les Casernes centrales s'intéressent désormais au propriétaire d'une chaîne de fast-foods, qui habite la région des Plaines-Wilhems.

Ce dernier aurait déjà parrainé quelques courses durant ces dernières saisons et il aurait l'habitude de miser gros en utilisant Navind Kistnah comme intermédiaire. La police soupçonne d'ailleurs ce businessman de faire partie du groupe de trafiquants ayant commandé les 135 kg d'héroïne.

D'autre part, l'ADSU n'a pas encore déterminé si la totalité de la cargaison de drogue était destinée exclusivement au marché mauricien ou si une partie devait repartir vers d'autres cieux. Remplis de blancs nuages.