Congo-Kinshasa: 12% des tuberculeux sont séropositifs

Le directeur du Programme national de lutte contre la tuberculose (PNLT), docteur Michel Kaswa, révèle que 12% des 120 000 malades de tuberculose dépistés en RDC sont séropositifs.

Les experts du ministère de la Santé publique encouragent les malades à se faire dépister pour les deux pathologies (Sida et tuberculose).

« Le but de ce projet est qu'à l'issue de 2020, 100% des malades tuberculeux aient accès au test de dépistage de VIH. Cela permettrait de les prendre en charge plus précocement. Ainsi il y a plus de chance d'améliorer leur qualité de vie et d'améliorer leur succès thérapeutique », a déclaré samedi 18 mars le docteur Michel Kaswa, au cours d'un atelier de rédaction de demande de financement au Fonds Mondial tenu au terme d'un projet de deux ans de lutte contre la tuberculose et le VIH.

Docteur Michel Kaswa recommande aux personnes qui toussent et qui présentent des signes de fièvre, d'amaigrissement, de transpiration nocturne et de perte d'appétit de se rendre dans le centre de santé le plus proche pour un dépistage à la tuberculose.