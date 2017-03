Cameroun: Visite d'Etat de Paul Biya en Italie - Chaleureux départ de Yaoundé

Le chef de l'Etat a quitté la capitale samedi dernier en fin de matinée en compagnie de la première dame.

Il était 11 h 35 mn samedi dernier lorsque, sous un soleil radieux, le Boeing 767-200 ayant à son bord le président de la République et Mme Chantal Biya a décollé de la piste de l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Le chef de l'Etat quittait ainsi la capitale en compagnie de son épouse pour une visite d'Etat de trois jours en Italie à l'invitation du président italien Sergio Mattarella. C'est une trentaine de minutes avant ce départ que le président de la République et la première dame sont arrivés au pavillon présidentiel de l'aéroport.

Paul et Chantal Biya marquent un temps d'arrêt pour saluer les nombreux groupes de danse composés du groupe Nkon Koa, des militants RDPC de la section RDPC Mefou-et-Afamba sud, les membres de la Jeunesse active pour Chantal Biya (JACHABI). Avant leur entrée au salon d'honneur, ils ont salué Nfon Victor Mukete et Enow Tanjong, respectivement doyens d'âge du Sénat et de l'Assemblée nationale. Dans le même dispositif d'accueil, on retrouvait le Premier ministre, chef du gouvernement, Philemon Yang, le ministre, secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngoh Ngoh, le secrétaire général du Comité central du RDPC, Jean Nkuete, le directeur adjoint du Cabinet civil de la présidence de la République, Joseph LE, le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Mbarga Nguélé.

Egalement présentes, les autorités administratives et municipales, dont le secrétaire général des Services du gouverneur de la région du Centre, Yves-Bertrand Awounfack, les préfets du Mfoundi, Jean-Claude Tsila et de la Mefou-et-Afamba Emmanuel Mariel Djikdent et le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Gilbert Tsimi Evouna. A l'intérieur du pavillon présidentiel, le président de la République et Mme Chantal Biya ont salué le chef de mission adjoint de l'ambassade d'Italie au Cameroun, Danilo Giurdanella et les épouses des proches collaborateurs du chef de l'Etat.

Le président Paul Biya a ensuite accordé une audience au ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh pendant que le dispositif d'au revoir se mettait en place. Dans un salon attenant, Mme Chantal Biya échangeait avec les épouses des proches collaborateurs du président de la République. Le président Paul Biya et son épouse pouvaient dès lors arpenter le tapis rouge qui les a conduit dans l'avion.