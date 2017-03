Madagascar: Motocross/4 Heures Honda - Deuxième succès pour Ranty

Ranty Ernest a remporté les 4 Heures Honda, cette fois-ci, en compagnie de Franck Navin. Les duos Ted-Claudio et Aina-Boyer ont complété le podium.

Et de deux pour Ranty Ernest. Le jeune motard a signé une deuxième victoire de rang, dimanche à Imerintsiatosika, lors des 4 Heures Honda. Cette année, il était associé à Franck Navin, avec qui il a partagé le guidon d'une Husky FE 250 du team Husqvarna-Motostore. Comme à l'accoutumée, le départ a été donné sur la piste de karting. Et les motos étaient placées en épi. Après les premiers kilomètres, Ranty était déjà en tête, devant Ted Boyaval sur une Honda CRF 250 du team Honda-Madauto. « Ted m'a dépassé sur la portion roulante et j'ai voulu répliquer immédiatement. C'est là que j'ai légèrement chuté et perdu quelques secondes », a concédé Ranty.

Malheureusement pour Ted, lui aussi est tombé quelques instants plus tard. Touché au genou droit, il a mis plusieurs minutes pour reprendre la course. « Devant moi, Ted est également tombé. J'ai repris la tête et j'ai réussi à creuser un écart conséquent après », a rajouté Ranty. Une fois bien installé dans le fauteuil de leader, il ne l'a plus lâché. Et son équipier, Franck Navin mérite tout aussi bien les éloges. Lui aussi a bien assuré lors de ses relais, pour permettre au duo de s'envoler vers le succès, avec 23 tours bouclés au total.

Moto denduro

À l'arrivée, les félicitations ont plu de toutes parts pour Ranty et Navin. « Gagner une fois, c'est déjà bien. Alors deux fois, je suis vraiment très content. Contrairement à l'an dernier, on a roulé sur une moto d'enduro. La FE 250 est tout aussi performante. Merci à Motostore de nous avoir permis de courir avec », s'est exclamé Ranty.

Derrière, après sa chute, Ted a immédiatement laissé sa Honda aux mains de Claudio Tida, son équipier pour ces 4 Heures Honda 2017. Mais faisant preuve de beaucoup de courage, il a repris la course par la suite. Auteur d'une belle remontée, la paire Ted-Claudio a finalement pris la deuxième place du classement général. La troisième place du podium a été trustée par Aina Razakasoa et Thomas Boyer sur Hysky 350. Ce qui a permis au team Husqvarna-Motostore de placer deux de ses équipages dans le top 3.