Congo-Kinshasa: LDC de la CAF - Vclub qualifié pour la phase de poules, Mazembe éliminé !

C'est l'une des preuves de la violence auxquelles on assiste depuis le début de l'année au Kasai Central.… Plus »

Les supporters des verts et noirs ont passé une soirée tranquille hier, dimanche 19 mars 2017, après la victoire de leur chère équipe, l'As Vclub, qui s'est qualifiée pour la phase de poules de la Ligue de champions de la Caf, édition 2017. Gambia Port Autorithy qui n'a fait mieux qu'un nul (1-1) à domicile il y a une semaine, n'a pas su s'en sortir dans une fournaise des Vclubiens, à Kinshasa, dans un stade des Martyrs de la Pentecôte surchauffé pour sa cause. Score final du match : 2 buts à 0.

