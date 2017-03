C'est l'une des preuves de la violence auxquelles on assiste depuis le début de l'année au Kasai Central.… Plus »

La CENCO doit, si elle veut garder sa crédibilité et demeurer l'instance à laquelle la nation peut recourir en cas de différends graves, modifier son approche. La RDC étant traversée par plusieurs courants politiques, religieux et philosophiques, le sage doit savoir en tenir compte.

Le conseiller politique du sphinx de Limete n'a pas hésité à insinuer que le fils de son ancien patron cherche à faire mentir Etienne Tshisekedi après sa mort. Plus grave encore, nous apprenons qu'une plainte serait en gestation contre Félix Tshisekedi, Pierre Lumbi et l'Abbé Tshilumba pour faux et usage de faux.

La restructuration opérée, le 2 mars dernier, a porté Félix Tshisekedi aux fonctions de Président Exécutif et Autorité Morale du Rassemblement et, Pierre Lumbi Okongo, au poste de Président du Conseil des sages du Rassemblement.

