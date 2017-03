Cadres et agents de la Société Nationale d'Assurances (Sonas) S.A, ont été conviés à une session de formation sur les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) pour une bonne maîtrise de gestion des différents produits d'assurances. Initiée par Madame Carole Agito Amela, Directeur Général a.i. de l'Assureur Conseil du gouvernement, la formation de mise à niveau du personnel de la Sonas S.A, dirigée par des Formateurs experts, venus du Burkina-Faso, s'est déroulée, le vendredi 17 mars 2017, en la Salle de Conférences de l'Immeuble Reine de la paix, situé en diagonale de l'Avenue des Huileries, dans la Commune de la Gombe.

En tant qu'entreprise relevant d'une haute technicité en matière d'évaluation des risques assurables, cette session de formation tombe à pic, en ce qu'elle requiert de la nécessité d'avoir un personnel aguerri et bien formé pour relever, sans équivoque, de nombreux défis liés aux échanges et transferts de données technologiques en temps réel.

Mais, au-delà de tout, c'est pour permettre à ce même personnel d'affronter, sans ambiguïté, la concurrence dans ce domaine, avec sa cohorte d'exigences liées notamment, à l'application du plan comptable OHADA et celui de la CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurance).

Un personnel mal ou moins formé dans une entreprise, constitue un handicap majeur dans la productivité de cette dernière. Il n'est pas loin d'un véhicule dont l'épave paraît comme une occasion d'Europe et dont le moteur est sous pression ou demande une segmentation.

L'ayant si bien compris, Mme Agito ne lésine pas sur les moyens pour faire venir des univers lointains (hors des frontières nationales), des experts chevronnés pour former ses cadres et agents sachant qu'au terme de cette formation, l'entreprise serait en mesure de tirer des dividendes en termes d'accroissement des recettes.

Dans le cas d'espèce, les deux formateurs sont de l'entreprise burkinabé, LACSOFT. Il s'agit de MM. PAKODE SAWADO et PARE ANGE Louis respectivement, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général Adjoint. Ils ont eu un entretien fructueux avec Mme le Directeur Général, en son cabinet de travail, du siège administratif de la Sonas S.A.

Au demeurant, la patronne de la Société Nationale d'Assurances a vanté les mérites d'un travail fait avec professionnalisme et dévouement par les formateurs. Elle leur a réitéré toute sa confiance, tout en promettant de recourir à leur expertise, chaque fois que le besoin se fera sentir.

L'appropriation de l'outil informatique

Par ailleurs, animée par le souci d'informatiser toutes les entités de l'entreprise à travers toute l'étendue de la République, la First Lady de la Sonas S.A, façonne son personnel dans le moule de la technologie avancée afin qu'il s'approprie l'outil informatique qui est l'un des atouts majeurs, pour se mettre au même diapason que les autres entreprises aux Standards internationaux.

En outre, les NTIC vont-t-ils créer, non seulement l'émulation entre travailleurs qui aspirent, chacun, à une bonne cotation, mais aussi, permettront aux agents et cadres de la Sonas d'être mis au courant de tous les cas sinistres enregistrés par la Direction de l'Incendie, Accidents et Risques Divers (IARD), de l'évolution de dossiers d'indemnisation, des garanties à accorder aux clients, de la gestion du stockage des attestations d'assurances, des opérations de transactions etc.

Somme toute, il y aura, certes, un effet d'entraînement dans la vente des produits d'assurances tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. L'entreprise aura également des arguments valables pour convaincre les souscripteurs latents. C'est-à-dire, ceux qui se trouvent encore hésitants, lorsqu'il faut souscrire à une police d'assurance.

Booster davantage les performances

Toujours face à la concurrence qui se profile à l'horizon, Mme Agito se dit très déterminée à amener au plus haut niveau, le personnel de la Sonas S.A, tant qu'elle sera à la tête de cette société commerciale, qui est une grosse machine ayant reçu pour mission de l'Etat congolais, de piloter la politique gouvernementale en matière d'assurances.

Et ce, dans l'excellence, la compétitivité, l'amour d'un travail bien fait et dans la conjugaison des efforts de chacun des membres du personnel en vue de stimuler davantage la performance et le développement.