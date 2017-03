Congo-Kinshasa: Vite à l'essentiel !

C'est l'une des preuves de la violence auxquelles on assiste depuis le début de l'année au Kasai Central.… Plus »

A la Majorité présidentielle, il est vrai que ce scénario n'est pas envisagé et ne peut être cautionné. Mais, pour les Evêques, c'est cela qui doit se faire, s'il faut régler, de façon durable, la question de la désignation et nomination du Premier ministre, de la répartition des ministères, de la cogestion de la transition.

C'est ce qu'a indiqué Monseigneur Fridolin Ambongo, pour le compte de la Commission Episcopale Nationale du Congo (CENCO). En clair, il revient à Joseph Kabila et Pierre Lumbi, désigné Président du Conseil des sages, non seulement reconnu par les Evêques, mais aussi par les Nations Unies, de régler les divergences résiduelles.

De deux points de blocage, l'on n'en arrive à plus d'une poignée, en plus de la bataille autour de la succession du Sphinx de Limete, le Patriarche Etienne Tshisekedi.

Et pour cause ! Les délégués à ces travaux partent d'un pied qui n'est pas le bon. Ils sont loin de penser à un rapprochement de vue, en perspective de la conclusion de ces pourparlers. C'est, plutôt, une somme de divergences qui ne dit pas son vrai nom.

