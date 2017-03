Congo-Kinshasa: Rassemblement - Les frères ennemis attendus ce lundi à la Cenco

En dépit de la reconnaissance officielle, par la Cenco (Conférence Episcopale Nationale du Congo) elle-même, de Félix Tshisekedi comme leader du Rassemblement, avec son colistier Pierre Lumbi d'abord le 03 mars 2017, au lendemain de leur désignation par leurs pairs, ensuite le jeudi 16 mars, à l'occasion de la reprise des travaux sur l'Arrangement Particulier une certaine confusion persiste. Pour ce faire, les « frères ennemis » sont attendus ce lundi 20 mars au Centre Interdiocésain.

C'est, dit-on, pour tenter de réconcilier les ailes de Félix Tshisekedi et de Joseph Olenghankoy, qui a reçu un soutien actif de la Majorité Présidentielle et ses « satellites », le vendredi 17 mars, après que le précité a formulé, en séance plénière, une motion contestant la désignation de Félix Tshisekedi à la Présidence du Rassemblement, et de Pierre Lumbi à la tête du Conseil des Sages.

Tout en considérant Félix Tshisekedi comme leur unique au niveau du Rassemblement, les Evêques Catholiques estiment que rapprochement avec le camp de Joseph Olenghankoy est pour permettre à cette méga plate-forme politique de débattre, toute sérénité, avec la Majorité Présidentielle, des points fâchent au niveau de l'Arrangement Particulier, notamment désignation du Premier ministre du futur gouvernement de transition,

le remplacement d'Etienne Tshisekedi à la présidence du National de Suivi de l'Accord du 31 décembre 2016, le partage portefeuilles ministériels.

On signale qu'une première rencontre convoquée le samedi 18 mars le Secrétaire général de la Cenco a avorté, le camp Olengha boudé le rendez-vous. Nul ne sait si l'invitation de ce lundi sera bonne.

On laisse entendre que Félix Tshisekedi, pour sa part, a marqué accord total pour une telle rencontre, son souci majeur étant refaire l'unité du Rassemblement et de permettre à toutes ses vives de participer à la dure bataille de la mise en œuvre de l' du 31 décembre 2016, prélude à l'organisation d'une transition déboucher sur des élections présidentielles, législatives et provinciales transparentes, démocratiques et apaisées.

Certains observateurs estiment qu'après avoir donné son quitus tandem F. Tshisekedi-P.Lumbi à l'occasion de réouverture négociations directes entre toutes les parties prenantes au du Centre Interdiocésain, la Cenco aurait dû se focaliser sur divergences entre la Majorité Présidentielle et le Rassemblement,

plutôt que de se laisser distraire par les détails d' restructuration déjà réglée en interne par l'écrasante majorité sociétaires du Rassemblement.