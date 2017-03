Congo-Kinshasa: Vers l'exhumation de Kamuina Nsapu

C'est l'une des preuves de la violence auxquelles on assiste depuis le début de l'année au Kasai Central.… Plus »

C'est dommage que la solution pacifique intervient après de morts, blessés, mutilés, sans abris et autres orphelins et veuves.

On peut déplorer l'adhésion tardive des autorités centrales provinciales à l'option du dialogue et du règlement pacifique conflit leur recommandée, dès août 2016, par de nombreux notables l'espace Kasaï. Le recours à la répression ayant montré ses limites, il est permis de croire que les va-t-en vont laisser Shadari mener mission de pacification à bonne fin.

Le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadari, a annoncé le samedi 18 mars 2017, peu avant de quitter Kananga, au terme d'une mission de plus d'une semaine dans le Grand Kasaï (Lomami, Kasaï Oriental, Kasaï, Kasaï Central), que le corps du feu chef coutumier Kamuina Nsapu, tué en août 2016 dans la foulée des affrontements entre ses miliciens et les forces régulières, serait exhumé dans un proche avenir.

