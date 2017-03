Congo-Kinshasa: Arrangement Particulier - Blocage total

C'est l'une des preuves de la violence auxquelles on assiste depuis le début de l'année au Kasai Central.… Plus »

Ainsi qu'on peut le deviner, la finalisation de l' Particulier n'est pas pour demain. Chacun peut constater que plus deux mois et trois semaines après sa signature, l'Accord du décembre 2016 est loin d'être mis en œuvre. Il n'est pas que le statu quo puisse persister jusqu'au milieu de l'année 2017.

Face à ce blocage, la Cenco a décidé de suspendre les travaux, temps de permettre à toutes les parties prenantes d'engager négociations informelles susceptibles de favoriser la sortie l'impasse. Car tant que la divergence concernant la direction du gouvernement ne sera pas vidée, la Majorité Présidentielle, Rassemblement comme les autres parties prenantes à l'Accord du Interdiocésain ne pourraient passer à d'autres étapes, celles de l'acceptation du nouveau président du Conseil des Sages Rassemblement, candidat à la succession d'Etienne Tshisekedi à présidence du Conseil National de Suivi de l'Accord du 31 2016, du partage des ministères, de la nouvelle composition de la ( Commission Electorale Nationale Indépendante) et du CSAC ( Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication), des mesures décrispation du climat politique, de la réouverture des médias fermés, des échéances électorales, etc.

La proposition du Rassemblement relative à un tête-à-tête entre Joseph Kabila, Chef de l'Etat et « Autorité morale » de la Majorité Présidentielle, et Pierre Lumbi, successeur d'Etienne Tshisekedi à la présidence du Conseil des Sages du Rassemblement, dans l'espoir de les voir parvenir à un compromis à huis clos, a été catégoriquement rejetée par la Majorité Présidentielle. Selon les ténors de ce regroupement politique au pouvoir, pareille rencontre est sans objet, car le principe de la présentation de trois candidats « » n'est pas négociable.

Après deux jours de tractations, jeudi 16 et vendredi 17 mars 2017, les positions de la Majorité Présidentielle et du Rassemblement sont restées inchangées au sujet de la désignation du futur Premier ministre, l'unique sujet à l'ordre du jour de leurs travaux, sous la médiation de la Conférence Episcopale Nationale du Congo.

