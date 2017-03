Plusieurs plaintes ont été faites et maints appels lancés aux autorités afin de faire de ce… Plus »

Dimanche matin 19 mars, les limiers de la Central Investigation Division de Moka ont procédé à l'arrestation de deux nouveaux suspects. Il s'agit de Nitin Mahadewa, le frère du principal suspect, Jimmy Amlesh Mahadewa et de Johann Barclay, un adolescent de 18 ans. Tous deux ont été interrogés au poste de police de Quartier-Militaire peu après. Ils ont comparu devant la Bail and Remand Court dans l'après-midi. Une charge provisoire de meurtre a été retenue contre eux. La police a objecté à leur remise en liberté et ils ont été reconduits en cellule. Les deux hommes comparaîtront en cour de Moka, lundi 20 mars.

