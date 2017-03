Ile Maurice: Affaires Dewdanee et biscuits de Hanoomanjee - Le MSM prépare sa riposte

Plusieurs plaintes ont été faites et maints appels lancés aux autorités afin de faire de ce… Plus »

Le MSM ne traîne-t-il pas plusieurs casseroles avec les biscuits, le rôle de la Speaker Maya Hanoomanjee et l'affaire Álvaro Sobrinho entre autres ? Nos deux interlocuteurs font ressortir que les ministres, que ce soit du MSM ou du Muvman Liberater, auront l'occasion de riposter au Parlement. «Il y aura des questions précises et nous aurons des réponses. Le peuple saura juger où se trouve la vérité, surtout qu'il pourra suivre le déroulement des travaux parlementaires en direct à la télévision», affirment-ils.

