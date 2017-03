Ile Maurice: Affaire «bal kouler» - Raj Dayal plaide non coupable

Plusieurs plaintes ont été faites et maints appels lancés aux autorités afin de faire de ce… Plus »

Raj Dayal, pour sa part, a retenu un panel d'avocats composé de Gavin Glover, Senior Counsel, Yanila Moonshiram, Avinesh Dayal et Didier Oodin pour le défendre dans cette affaire. L'Independent Commission against Corruption est, lui, représenté par le Senior Investigator Heerah.

En cour, Me Medhaven Armoogum, représentant du Directeur des poursuites publiques, a dévoilé une liste des hommes de loi qui représenteront Satyajit Boolell à ses côtés lors de ce procès. Ils sont: Me Rashid Ahmine, Deputy DPP et Vinod Rammaya. L'avocat Medhaven Armoogum a également indiqué que le DPP communiquera le dossier à charge la semaine prochaine.

Le procès pour «bribery by public official» intenté à l'ancien ministre de l'Environnement, s'est ouvert en cour intermédiaire, lundi 20 mars. Raj Dayal a plaidé non coupable devant la magistrate Renuka Dabee siégeant en cour. L'affaire sera de nouveau appelée le mardi 4 avril.

