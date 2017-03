Madagascar: CAF - Accueil triomphal pour Ahmad

Voie diplomatique. Un constat au goût amer certes mais qui n'a pas empêché Ahmad d'exprimer ses sincères remerciements à l'endroit du Président Hery Rajaonarimampianina car il sait qu'il a beaucoup contribué à faire pencher la balance de son côté par la voie diplomatique. Mais il a déclaré être comblé par l'attitude de ses amis africains dont les Égyptiens et les Éthiopiens qui ont mis en place des QG au Caire et à Addis-Abeba durant toute la campagne. Il n'a pas omis de remercier chaleureusement le noyau dur de sa campagne formé par les membres du COSAFA et le clan anglophone obéissant aux doigts et à l'œil au Nigerian Amadjou Pinnick.

