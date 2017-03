Madagascar: Formation professionnelle - Les ressources éducatives libres à l'honneur !

L'amélioration de la qualité de l'enseignement professionnel et technique est tributaire des qualités des enseignants.

Lesdites qualités devant permettre une facilitation des transferts de connaissances qui, eux, se feraient par des approches innovatrices. L'insertion des TIC dans l'éducation et la formation des enseignants pour répondre aux exigences du monde font partie des étapes déjà entreprises par l'INFor pour atteindre cet objectif. Ladite étape prenant en compte l'Approche par compétence ou ACP pourrait relever les défis grâce aux possibilités offertes par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et dans la continuité des efforts entrepris, l'Institut National de Formation du Personnel des Etablissements d'Enseignement technique et de la Formation Professionnelle (INFor) s'est tourné vers la promotion et l'introduction des Ressources Educatives Libres (REL) dans la formation des enseignants. Une initiative qui entre dans le cadre de la Politique Nationale de l'Emploi, de l'Enseignement Technique et de la Formation professionnelle.

Par ailleurs, vu les importantes opportunités en termes d'utilisation ou d'adaptation (notamment dans les environnements où les ressources sont insuffisantes) les REL pourraient permettre une excellente occasion d'atteindre l'objectif d'une éducation de qualité pour tous. Ce qui se manifesterait par une meilleure employabilité des jeunes qui sont actuellement victimes de la crise du secteur emploi.

En outre, ces matériels pédagogiques, d'apprentissage ou de recherche (REL) peuvent être utilisés dans le cadre d'une licence de propriété intellectuelle devant permettre la réutilisation ou l'adaptation. La licence Creative Commons en est une bonne illustration.