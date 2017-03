Madagascar: Les préparatifs avancés de Marc Ravalomanana

L'ancien président Marc Ravalomanana semble bien décidé à retrouver ce poste qu'il a dû quitter à son corps défendant en mars 2009.

De tous les prétendants à cette charge importante, c'est celui qui est le plus actif ou du moins qui ne cache pas ses préparatifs ; A un an et demie de l'élection, comme un sportif de haut niveau, il est déjà dans les « starting blocks ».

Il ne craint pas d'annoncer la couleur. Marc Ravalomanana ne cache pas son désir de prendre sa revanche après avoir été chassé du pouvoir par un coup d'état militaire. Ses cinq années d'exil en Afrique du Sud l'ont profondément marqué, mais de retour au pays, il a décidé de respecter le jeu démocratique et d'atteindre son objectif en respectant les règles. La première étape a été l'élection de Lalao, sa femme à la mairie d'Antananarivo. Malgré les différends fréquents entre la CUA et l'Etat, l'ancien président a réussi à faire preuve d'une certaine habileté et a été très présent dans les médias.

A la fin de l'année dernière, il a fait savoir qu'il était prêt à se lancer dans la course à l'élection présidentielle. Cela a commencé par la mobilisation de ses partisans et des déplacements en province. L'affirmation renouvelée des représentants de la communauté internationale de la nécessité d'une élection inclusive l'a renforcée dans sa détermination. C'est fort de cette assurance qu'il déroule aujourd'hui son plan d'action. Il a activé ses réseaux à l'extérieur et a entamé des voyages à l'étranger. Il était au début de l'année aux Etats Unis.

Il est en ce moment en Europe. Le film qui lui est consacré, « return of a président » et qui est présenté au festival du film de Copenhague est une carte de visite importante auprès de tous ceux qu'il est en train de rencontrer actuellement. L'ancien président est prêt et il ne le cache pas. Mais, ses concurrents ne le sont pas moins. Andry Rajoelina et les membres du MAPAR s'activent eux aussi et ils le font dans la discrétion. Ils mettent en place une machine bien huilée qui se mettra en branle au début de l'année prochaine.