Madagascar: Rabetsaroana Willy Sylvain - «La vie récompense l'action»

Formé par les Jésuites au Collège Saint Michel, combinant programmes Etudes-Sports, son éducation basée sur la « Culture de l'excellence » a modelé son esprit de « battant ».

Après son bac, il a accompli son service national et est parti à l'extérieur par la suite. Il a fait un passage en cours préparatoires au Collège Sainte Barbe (Paris V): discipline, organisation et professionnalisme sont les maîtres-mots de la gestion de son entreprise. Ce qui lui valait d'être cité souvent comme un exemple de réussite. «Précurseur, bâtisseur et passionné de psychologie», très vite, il a pu créer un véritable « empire ».

Pour Rabetsaroana Sylvain « la vie récompense toujours l'action». Homme de réseaux, affable et direct, apprécié par ses pairs, il a été sollicité par presque tous les régimes successifs à Madagascar pour ses compétences afin de contribuer au développement du pays. Il est rentré à Madagascar en 1985 en tant que Dirigeant de Sociétés. De 2006 à ce jour, il est administrateur de Banques. En 1992, il est membre du Conseil pour le Redressement Economique et Social (CRES). Sénateur de Madagascar de 2001 à 2008, il est le Président-Fondateur du Groupe Parlementaire « Génération Entrepreneurs » (GPGE) au Sénat, en partenariat avec le Groupe Parlementaire « Génération Entreprises » dirigé par son ami Olivier Dassault à l'Assemblée Nationale Française. De 2010 à 2013, il est membre du C.S.T.

Concepteur. Concernant ses compétences, il a effectué des stages au C.N.R.S France, associé aux Programmes informatiques : trajectoires balistiques, évolutions des cristaux... Concepteur du Programme de loisirs dans les transports en commun en France « De la musique dans le métro », un projet acheté et adopté par le R.A.T.P. Travaux et thèses sur « les études de marchés dans les pays en voie de développement », qui sont d'ailleurs utilisés par des Sociétés Financières actuellement. Ce qui a également permis à cet opérateur économique de créer et diversifier les Sociétés constituant son Groupe, dont il est le Président-Fondateur, opérant dans plusieurs domaines d'activités. Précurseur et fondateur de la radio privée à Madagascar, il est le Propriétaire-Fondateur de la Radio Lazan'Iarivo 106 FM (RLI). Issu d'une famille de sportifs, son père étant le Président de la Jeunesse Sportive de Mahamasina (J.S.M), Rabetsaroana Sylvain pratique plusieurs disciplines : le golf, le sport automobile, le tennis, l'art martial, le squash... Il a fait flotter plusieurs fois le drapeau national Malagasy dans des concerts internationaux. Joueur de golf : deux fois champion de l'Open de l'Ile Maurice (1998 et 2000), plusieurs fois en Europe et d'autres pays (Open de l'Oise en France, à Dubaï... ).

Féru de jazz. Ancien Président de la FMMSAM (Fédération Malagasy de Sport Automobile). Champion de Madagascar de Rallye dans les années 80. Président-Fondateur de la Fédération Malagasy de ski, qui a contribué à la première participation de Madagascar aux jeux Olympiques d'hiver de Turin en 2004. A part le sport, l'élevage de chien de race fait partie de ses passions. Il a fait venir à Madagascar des races de chien en voie de disparition : les Matins de Naples, des molosses de 90kg. Bercé par la musique dès son enfance, il est un féru de jazz. D'ailleurs, il est le fondateur de la radio RLI 106 FM. Sa grande passion de la chasse lui a valu de parcourir le pays et même le monde (Chasse Présidentielle en France... ). A deux doigts de son ingéniorat en Informatique, il a quitté l'Université au grand regret de ses parents. Il a préféré poursuivre des études en Management, Commerce International. Rester devant un écran d'ordinateur toute sa vie pour élaborer des programmes n'est pas sa tasse de thé.

En signe de reconnaissance de ces parcours couronnés de réussites, l'Etat Malagasy lui a décerné les distinctions honorifiques de « Commandeur de l'Ordre National » et « Grand Officier de l'Ordre National ». Sylvain Rabetsaroana est un homme d'affaires épanoui, homme d'Etat accompli, un père de famille comblé. Derrière ce sportif gentleman, une femme Docteur en Pharmacie et trois enfants, dont l'ainée est avocate en France, le cadet préparant son MBA actuellement et la dernière fait ses études en Pharmacie en Europe, après l'effort, c'est le réconfort. Respectueux des valeurs et traditions, il est un homme soucieux de l'expression de l'identité Malagasy. Il n'a jamais manqué de faire connaître et de promouvoir Madagascar sur le plan international lors de ses fréquents déplacements à l'extérieur. En 2013, il a sorti son livre intitulé « Pour Une Révolution Douce à Madagascar ». Considéré comme l'incarnation de l'avènement d'une « nouvelle génération de politiciens » à Madagascar, il était Candidat aux élections Présidentielles de 2013 du parti PNJ-MAZAVA.