Madagascar: Bodo & Poopy - De belles retrouvailles au Palais des Sports

Elles ont chacune plus d'une vingtaine d'années de carrière à leur actif mais tel du vin d'un bon cru, leur professionnalisme et leur talent, s'accroissent avec l'âge. Hier, Bodo et Poopy ont fait un tabac et tenu un concert à guichets fermés, au Palais des sports.

C'était il y a dix ans. Un après-midi de dimanche, avec un temps clément comme celui d'hier et quelques milliers de personnes, heureux d'être à pareil rendez-vous. Le concert de ce 16 février 2007 s'est tenu à guichets fermés et a même été réédité, à la demande du public. A l'époque, elle avait encore les cheveux courts. N'excellant pas dans l'art de danser, elle n'avait pourtant pas peur d'affronter le regard de ses milliers de spectateurs. Elle suivait sans aucun complexe le rythme de ses danseurs et prenait le risque de faire de faux pas. Car de faux pas, il y en avait. Mais c'est probablement cela qui plaît tant à ses fans. Avec son air un peu candide, son sourire presque timide et ses nombreux titres à l'eau de rose, Poopy a su gagner le cœur de milliers de personnes. A côté d'elle, une autre chanteuse dont la personnalité est l'exact opposé de la sienne, ou la complétait plutôt. Extravertie, certes romantique mais maîtrisant à la perfection l'art de mettre de l'ambiance et de faire danser les gens, Bodo, partageait la scène avec elle.

Dix ans plus tard. Entourées d'une armée de musiciens et de choristes, les deux amies de longue date se retrouvent à nouveau sur la scène du Palais des sports Mahamasina, là où elles ont, dix ans plus tôt, réussi un exploit et fait un tabac. Sexy, sans en faire trop, Bodo dans sa robe rouge n'a pas pris une ride. Elle n'a pas changé. Elle est restée la même qu'à l'époque. Poopy, les cheveux longs ornés de son petit chapeau, dans sa très sage robe bleue, était fidèle à elle-même. En duo, elles entonnent « Tonga izao ilay ora nandrasantsika ela izay ». Une chanson qui décrit parfaitement l'état d'esprit du public qui attendait effectivement avec impatience de retrouver leurs idoles. Enchaînant les titres, Bodo et Poopy, à travers leurs prestations, ont replongé les spectateurs dans les années 80 et 90. Epoque où toutes deux commençaient à se faire connaître dans le milieu musical. Ceux qui les ont connues depuis peu n'ont pas été déçus puisque les titres les plus récents ont également composé le répertoire de ce spectacle musical où Bodo et Poopy mettaient également en avant leur talent de comédienne.