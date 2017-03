Algérie: Arrestation de plus de 40 individus, saisie de près de 4000 comprimés psychotropes et 67.000 cartouches de cigarettes

Alger — Plus de 40 individus mis en cause dans des affaires de trafic de psychotropes, de cigarettes et de tabac contrefait ont été arrêtés par les éléments de la Sûreté nationale à travers Alger, Constantine et Sétif, qui ont saisi plus de 4000 comprimés psychotropes, 67.000 cartouches de cigarettes et plus de 15.000 sachets de tabac à chiquer contrefait, a indiqué un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Une grande quantité de comprimés psychotropes (4426 comprimés) et 8 armes blanches ont été saisies par les éléments de sûreté outre l'arrestation de 45 mis en cause à Alger et Constantine, a précisé le communiqué.

La première opération qui a eu lieu à Alger a permis de saisir 1826 comprimés psychotropes et 8 armes blanches outre l'arrestation de 44 individus, a indiqué la même source qui a ajouté que les éléments de sûreté de Constantine ont arrêté un individu s'adonnant au trafic de psychotropes dans un vieux quartier populaire et saisi 2600 comprimés psychotropes.

Dans la wilaya de Sétif, la police a saisi une grande quantité de cartouches de cigarettes et de tabac contrefait, au total 67500 cartouches et 15500 sachets de tabac à chiquer contrefait.

L'opération a permis l'arrestation de deux individus d'une trentaine d'année s'adonnant à cette activité illégale.

Deux autres suspects ont été arrêtés à bord d'un camion chargé d'une grande quantité de cigarettes (67500 cartouches) et 15500 sachets de tabac à chiquer.

Récupération d'un véhicule recherché par Interpol et arrestation de deux individus objet d'un mandat d'arrêt

La police des frontières maritimes au port de Béjaïa et la police des frontières aériennes de l'Aéroport international Houari Boumediene ont réussi récemment à récupérer un véhicule recherché par Interpol et à arrêter deux individus objet d'un mandat d'arrêt, a indiqué dimanche un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les éléments de la brigade de la police des frontières maritimes au port de Béjaïa ont récupéré une voiture de luxe recherché par Interpol et arrêté son propriétaire, ajoute le communiqué.

Lors d'une autre opération similaire au niveau de l'Aéroport international Houari Boumediene, la police des frontières aériennes ont mis la main sur deux individus recherchés en vertu d'un mandat d'arrêt dont l'un délivré par Interpol et l'autre par les juridictions algériennes, suite à quoi les deux suspects ont été arrêtés lors d'une fouille au niveau de la cellule de traitement des voyages dans ledit aéroport.