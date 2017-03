Algérie: Guerre de libération - Témoignages de militants sur la contribution de la Suisse

Inaugurées samedi, les rencontres Suisse-Algérie" ont permis la projection du documentaire "Les coulisses suisses de la guerre d'Algérie" et un hommage rendu au journaliste et écrivain Charles-Henri Favrod, disparu en janvier dernier, outre un focus sur la contribution suisse à l'aboutissement des accords d'Evian.

Il a également salué la contribution de ce pays qui avait apporté un "appui politique, logistique et sécuritaire" aux responsables et militants du FLN.

Pour sa part, Dahou Ould Kablia responsable au Ministère de l'armement et des liaisons générales (MALG) a estimé que la Suisse avait servi de refuge et de lieu de rencontre à plusieurs responsables du FLN pendant la préparation du déclenchement de la guerre de libération nationale, avant d'accueillir des membres du GPRA (Gouvernement provisoire de la république algérienne).

Marie Madeleine Brumagne, journaliste au bulletin d'information du Comité Suisse contre le racisme et le colonialisme, avait à plusieurs reprises accueilli des responsables du Fln et des militants algériens dont Mustapha Lachref, Malek Haddad ou encore Kateb Yacine, témoigne Ali Haroun.

Responsable de la Fédération de France du Front de libération national (FLN), Ali Haroun a indiqué avoir trouvé en Suisse des "militants anticolonialistes favorables à la cause algérienne" dont Charles Henri Favrod, et Marie Madeleine Burmagne et son époux Freddy Buache qui avaient accueilli plusieurs réunions des Délégués à la presse et à l'information (DPI) du FLN.

Organisées par l'association "DiversCités", en partenariat avec l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC), ces rencontres, inaugurées samedi, ont réuni des historiens, des témoins et acteurs de cette époque sur le thème "Les Suisses, la Suisse et la guerre d'Algérie".

