Algérie: Complexe Sider El Hadjar d'Annaba - Sortie de la 1e coulée du haut fourneau n°2

Le haut fourneau n°2 a fait l'objet d'opérations de maintenance, de réhabilitation et de modernisation inscrits dans le cadre du programme d'investissement dont a bénéficié le complexe pour un montant de 750 millions de dollars pour augmenter ses capacités productives à plus de deux (2) millions de tonnes d'acier liquide à l'horizon 2018-2019.

L'opération de l'ouverture du trou de coulée, avec l'actionnement de la perforatrice s'est déroulée vers 10H00, ajoute cette même source, soulignant que l'exploitation sécurisée du haut fourneau n°2 ainsi que toutes les autres unités du complexe sera effective après la normalisation de la charge et la production de la fonte pour alimenter les deux aciéries à oxygène qui attendent la mise en rotation de leurs convertisseurs et machines à couler.

Effectuée au niveau du plancher du fourneau n°2, l'opération a suscité un grand engouement et une ambiance festive des employés (fondeurs, opérateurs PC, encadrement et prestataires), relevant ainsi un "défi stratégique" à travers le redémarrage réussi du haut fourneau n°2 sur lequel repose le processus de production du métal du complexe Sider El Hadjar, selon cette source.

Annaba — La sortie de la première coulée du haut fourneau n°2 du complexe sidérurgique Sider El Hadjar a eu lieu dimanche, et ce après remise en service de cette installation stratégique et névralgique durant la première semaine du mois de mars en cours, a-t-on appris de la cellule de communication de ce complexe.

