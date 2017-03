Congo-Kinshasa: La Céni projette d'enrôler 4.500.000 électeurs à Kinshasa

C'est l'une des preuves de la violence auxquelles on assiste depuis le début de l'année au Kasai Central.… Plus »

Au nom des élus de Kinshasa, la députée Marie Ange Lukiana s'est montrée satisfaite par les réponses très techniques apportées par la Céni à leurs préoccupations. « Nous avons promis un soutien et nous sommes engagés afin que cet enrôlement soit un véritable succès à Kinshasa plus qu'ailleurs », a déclaré cette élue de la majorité.

« 4 500 000 électeurs, ce n'est qu'une projection. Si vous-vous mobilisez, nous pouvons enrôler plus. Sinon, on n'atteindra pas les quatre millions d'électeurs», s'est adressé le président de la Centrale électorale aux élus, annonçant le lancement des opérations de révision du fichier électoral dans la ville à partir de la deuxième quinzaine du mois d'avril prochain.

