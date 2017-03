Congo-Kinshasa: Démission

C'est l'une des preuves de la violence auxquelles on assiste depuis le début de l'année au Kasai Central.… Plus »

Des faits qui tranchent avec les allégations du porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga, faisant état de « montage » orchestré par les pourfendeurs de l'Exécutif national. Dans la même logique de tromper l'opinion nationale et internationale, le vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, avait prétendu que ces images étaient en réalité une vidéo d'un « exercice militaire de simulation d'une attaque terroriste ». Des mensonges d'Etat, cousus de fil blanc, que l'enquête de l'Auditorat général vient de battre en brèche.

