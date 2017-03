Congo-Kinshasa: CAF-C1 - V. Club qualifié, Mazembe reversé en Coupe de la CAF

C'est l'une des preuves de la violence auxquelles on assiste depuis le début de l'année au Kasai Central.… Plus »

Très bonne équipe sur le plan récupérateur, Gambia Authority a résisté pendant de bonnes minutes à la pression des Kinois. C'est à la 39è minute que les Gambiens ont craqué. Tout est parti d'une action bien négociée de la gauche vers la droite. Bénéficiant d'un centre enroulé, Ernest Sugira s'est retrouvé au point de penalty et a placé un coup de tête qui a soulevé le stade. 1-0 pour V. Club. Tout le stade exulte, car les supporters attendaient avec impatience ce but libérateur. C'est sur ce score que l'arbitre érythréen a renvoyé les deux clubs aux vestiaires.

