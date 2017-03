Algérie: Réunion prochaine entre l'ANSEJ et l'ABEF pour identifier les problèmes de financement des entreprises

Par ailleurs, l'ANSEJ examine la possibilité d'organiser des sessions de formation en faveur des jeunes entrepreneurs portant sur la gestion des micro-entreprises et la relation avec les différentes instances, notamment la direction des impôts, les caisses des assurances sociales et les agences d'emploi en coordination avec la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs (FNJE).

D'autre part, le responsable a indiqué qu'une plateforme informatique sera lancée prochainement et inclura différentes entreprises créées via le dispositif ANSEJ.

Alger — Le directeur général de l'Agence nationale de soutien à l'Emploi de Jeunes (ANSEJ), Mourad Zemali, a affirmé dimanche à Alger, qu'une réunion entre l'ANSEJ et l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF) se tiendra la semaine prochaine en vue d'identifier les problèmes de financement des entreprises créées dans le cadre de ce dispositif.

