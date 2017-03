Algérie: 5e Colloque international sur le soufisme à Relizane

Relizane — La modération dans la pensée religieuse et la vie courante est le thème de la cinquième édition du colloque international sur le soufisme qui s'ouvrira lundi à Relizane, a-t-on appris dimanche du directeur des Affaires religieuses de la wilaya.

Placée sous le haut patronage du président de la République et à l'initiative du ministère des Affaires religieuses et Wakfs, cette rencontre a pour objectif d'apporter plus d'éclairages à la pratique religieuse afin d'assurer une "sécurité à la pensée et de prémunir davantage la société contre l'extrémisme", a indiqué Lakhdar Kadari.

Des ulémas et des chercheurs du Maghreb arabe, du Koweit, d'Arabie saoudite et de Jordanie sont attendus à ce colloque qui sera axé notamment sur la définition de la modération de la pensée à travers des communications abordant, entre autres, la voie médiane prônée par le prophète (QSSL), son impact sur la formation de la personnalité musulmane et son effet au Maghreb arabe se référant au rite malékite.

La rencontre, qui offre un espace de rencontre et d'échange d'idées, sera également mise à profit pour débattre de questions religieuses ayant trait à la fetwa.