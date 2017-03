Burkina Faso: Bobo-Dioulasso - L'UPC dissout tous ses bureaux dans le Houet

Contrairement aux attentes et aux efforts sur le terrain, la moisson a été très modeste pour le parti du lion lors des dernières élections. En témoignent les chiffres : un député sur six, 26 conseillers municipaux dans la province lorsque la seule commune de Bobo-Dioulasso en dénombre 205. Aucune mairie à l'issue des élections municipales.

En décidant de dissoudre les instances de l'UPC dans le Houet, les attentes sont nombreuses et diversifiées, a signifié le député Ali TouIdo qui a lu les deux décisions portant respectivement dissolution des différents bureaux et nomination de Mariam Sirima Fofana comme correspondante provinciale du parti. «On attend d'elle une organisation de fonds en comble» a insisté le député à l'issue de la cérémonie d'installation dimanche dans la matinée.

