Togo: La « trêve internationale » pour Serge Akakpo

C'est le second joueur à quitter le nid des Eperviers depuis la fin de la CAN 2017. Il y a quelques semaines, Serge Gakpe annonçait, pour sa part, sa retraite internationale.

C'est justement le déroulement de cette compétition qui est resté en travers de la gorge du joueur de Gaziantep BB (deuxième division turque): « Cela n'a pas toujours été facile, même loin d'être parfait, mais j'ai vécu énormément de moments de plaisir et d'émotions. Seulement, ces sensations, je les ai perdues depuis la dernière CAN Gabon 2017« .

« Cela fait près de 9 ans que j'évolue au sein de l'équipe nationale du Togo et que je porte fièrement le maillot des Éperviers (... ) À présent, je ressens le besoin de prendre du recul et de faire le bilan. J'ai de ce fait pris la difficile mais sage décision de faire une pause dans ma carrière internationale« , poursuit le joueur (30 ans) qui a disputé la CAN 2017 en sortant du banc.

« C'est avec détermination que j'ai toujours défendu les couleurs nationales. Mais aujourd'hui, par respect pour mon pays et pour tous les supporteurs des Éperviers, je me dois de décliner momentanément ma sélection« , indique Akakpo.

