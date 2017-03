Gabon: Port-Gentil - La confusion au rendez-vous

Rentrée politique du Parti pour le développement et la solidarité sociale (PDS) à Kango… Plus »

Une habituée du milieu syndicat attire tout de suite l'attention des parents d'élèves quant aux agissements des forces de sécurité et de l'ordre. « On vous le dit souvent, vous nous condamnez " ralle-t-elle. Vous vivez ça en direct, ironise-t-elle. La FENAPEG reste à la disposition de des autorités académiques en attendant la suite des rencontres prévues entre les partenaires sociaux qui exigent la levée de la mesure du ministre de l'intérieur, et le ministère de tutelle dès le 20 mars 2017.

Le 18 mars, le bureau local de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves (FENAPEG) s'apprête à tenir une réunion pour analyser la situation qui paralyse le secteur de l'éducation depuis 5 mois au Gabon, des éléments de la police nationale s'invitent au Lycée Joseph AMBOUROUE AVARO et, intiment l'ordre de quitter les lieux. Ce sont les répercussions de l'arrêté du Ministre de l'intérieur qui, la veille annonçait la suspension des activités de la CONASYSED. Donc, l'injonction faite aux parents d'élèves n'était qu'une confusion de cible. "Nous ne sommes pas dans la rue" tempête le président de la FENAPEG, Francis NDONG NTOGHO. La tension monte rapidement entre policiers et les membres de cette fédération.

Copyright © 2017 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.