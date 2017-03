Gabon: Vie des partis politiques - Les démocrates s'implantent à Port-Gentil

La formation de Guy NZOUBA NDAMA "Les Démocrates " arrivent dans l'Ogooué-Maritime. Le Secrétaire général adjoint du parti a présenté les responsables locaux le 19 mars à Port-Gentil en présence des partis amis.

En juillet dernier, Jean-Philippe DOUCKAGHA, ancien député du RPG au 4ème arrondissement de la commune de Port-Gentil, démissionnait du PDS pour siéger au Conseil municipal. Il a brièvement expliqué les motivations de son départ de cette formation qui avait soutenu le maintien du régime Bongo." Les Démocrates ", c'est un parti proche de l'opposition et, partageant la vision de Jean PING. Le parti mettra une stratégie progressive pour s'implanter sur l'ensemble de la province de l'Ogooué-Maritime. Ce sont des anciens élus locaux et nationaux qui forment le noyau dur des DEMOCRATES. Ils ambitionnent occuper la principale place politique à l'échelle provinciale et nationale.

"C'est une unité de pensée, d'organisation et d'action qui regroupe les forces éparpillées, renforce la cohésion de tous ceux qui sont déterminés à lutter pour la Liberté, la Démocratie, la Justice sociale et surtout l'alternance au sommet de l'État " a clarifié le SGA des Démocrates, Jean-Philippe DOUCKAGHA. IL a invité l'assistance à adhérer à son parti. La rencontre du 19 mars 2017 à son domicile de Port-Gentil avait pour but d'informer les populations de sa participation de création à Libreville de la formation de l'ancien président de l'Assemblée nationale.

La sortie officielle des dirigeants locaux du parti est composée comme suit : Coordinateur communal, Christian NKOLO, Jean-de-Dieu AMALE au département de Bendjé, Jeannette NDO arrive à la tête de la coordination des femmes et Hugues BOUKINDA fera face aux jeunes pour la mobilisation des adhérents.