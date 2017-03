Congo-Brazzaville: Caisse de retraites - La CRF en pleine mutation

La Caisse de retraites des fonctionnaires (CRF) entreprend des réformes pour rendre performants ses services. Le lancement de la restructuration et la mise en place des nouvelles procédures de cette structure a eu lieu le 17 mars à Brazzaville.

« La CRF est en pleine restructuration. Et la première composante que nous avons pensé restructurer est le volet informatique. Il va s'en suivre l'identification du personnel, l'évaluation du personnel dans son emploi. Bref, nous ferons un inventaire physique et documentaire de tout le personnel de la CRF. Et on verra les possibilités réelles pour assurer le transfert de ce personnel vers l'entité en mutation », a déclaré le directeur de cabinet du ministre du Travail et de la sécurité sociale, Frédéric Manienze.

Cet organe de sécurité sociale gère le plus important régime de retraite au Congo. Ainsi, il entend disposer d'un système d'information performant au service de ses missions. Ce système devra lui permettre de mieux gérer le flux de retraités, tout en prenant en compte les évolutions législatives et réglementaires importantes en vue de son remplacement.

Les acteurs présents ont passé en revue l'audit stratégique lié au système d'information, dont la première composante concerne le volet informatique. Soulé Bamba, un expert en informatique, a mentionné un système informatique «désuet», au nombre des problèmes constatés. Pour servir à l'interconnexion entre les services et en vue de l'optimisation de la ressource et du temps de travail, un serveur informatique plus performant a été installé. Celui-ci permettra également une meilleure gestion des archives.

En attendant le fonctionnement de la nouvelle caisse (la Caisse des pensions des agents de l'Etat), et la mise en œuvre des nouveaux régimes, la gestion des pensions des agents de l'Etat est confiée à la CRF.