Congo-Brazzaville: Goût de France/Good - Les restaurants de Pointe-Noire rendent hommage à l'excellence de la cuisine française

La troisième édition de « Goût de/Good France », sera célébré le 21 mars partout dans le monde, à Pointe-Noire, les restaurants, Alhambra et Villa Madiba ont décidé de se joindre à cette initiative qui valorise la gastronomie française.

Dans quelques jours, la gastronomie française sera à l'honneur sur tous les fuseaux horaires et dans toutes les langues du monde. Le réseau diplomatique français sera pleinement mobilisé pour célébrer cet art de vivre, porteur des valeurs de partage et de convivialité.

Dans la ville de Pointe-Noire, deux restaurants prennent part à cette activité, il s'agit du restaurant Alhambra et le restaurant Villa Madiba. ce 21 mars, ces deux structures, vont rendre hommage, sous la forme d'un dîner, à l'excellence de la cuisine française, à sa capacité d'innovation et aux valeurs qu'elle véhicule, notamment, le partage, le plaisir, le respect du « bien- manger », de ses contemporains et de la planète.

Les deux restaurants proposeront des menus qui valorisent la gastronomie française. Le menu du restaurant Alhambra sera composé de: gravlax à la passion; mangue verte; souris d'agneau aux pruneaux; polenta croustillante; assortiment de fromage; moelleux au Rhum; ananas citron vert.

Le restaurant Madiba proposera, quant à lui, un menu alléchant et intéressant avec des plats comme: du rosace de magret aux pommes; tournedos de langouste grillée au beurre d'ail citronnée; selle d'agneau rosé et son gratin dauphinois; trio de fromages; fruits secs et son verre de saumur champigny.

En effet, Goût de/Good France est une activité qui rend hommage à la gastronomie française, cette cuisine vivante, ouverte et innovante, favorisant le partage, l'échange, la convivialité, le plaisir, le mélange des cultures dans le respect de la planète et de la santé.

Pour tout dire, Goût de France est une activité qui se veut « international », elle aura lieu partout dans le monde. Des restaurants du monde entier célèbreront la « gastronomie française » à travers des plats.

Pour cette troisième édition, l'accent sera mis sur les écoles de restauration et d'hôtellerie qui contribueront à poursuivre cette tradition des métiers culinaires mais qui témoigne également que la cuisine française évolue et ne cesse de s'enrichir. Plus de 2000 chefs et près de 250 000 personnes à travers le monde, comme plus de 150 ambassades de France sur les cinq continents vont également participer à cette édition.

Rappelons qu'au Congo, l'ambassade de France et le consul général de France à Pointe-Noire, s'associent à cette opération « Goût de France » qui promeut l'art culinaire français. Au total cinq restaurants du pays vont prendre part à cette activité, deux à Pointe-Noire et trois autres à Brazzaville, le restaurant Ô Sympatique, Jardin des saveurs et du Radisson Blu.