Congo-Kinshasa: Compétitions africaines - Pas de miracle pour l'AC Léopards et l'Etoile du Congo

C'est l'une des preuves de la violence auxquelles on assiste depuis le début de l'année au Kasai Central.… Plus »

La campagne africaine ainsi terminée, les vert et jaune doivent maintenant concentrer leur énergie sur le championnat pour y retourner l'année prochaine avec plus d'envie. Notons qu'ils étaient quatre clubs congolais à prendre le départ.

Dans l'attente du tirage au sort du tour qui révèlera le nom de son adversaire, l'AC Léopards tombera sur l'un de ces clubs : Mouloudia Alger (Algérie); JS Kabylie (Algérie); Club sportif Sfaxien (Tunisie); Itihad Tanger (Maroc); Platinium Stars (Afrique du Sud); Le Messager Ngozi (Burundi); Rayon Sports FC (Rwanda); Recreativo de Libolo (Angola); Ulinzi Stars (Kenya); Al Masry (Egypte); Moghreb Fès (Maroc); Al Hilal Obeid (Soudan); Super Sport United (Afrique du Sud); Club Africain (Tunisie); Asec Mimosas (Côte d'Ivoire) et Mbabane Swallows (Swaziland). Ce ne sont pas les moindres car ils ne sont pas arrivés à cette étape par hasard. Le match aller se disputera le week-end le 9 avril à Dolisie et le retour une semaine après.

