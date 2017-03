Congo-Brazzaville: Vie des partis - UDH-YUKI portée sur les fonts baptismaux

Le député de Kinkala, dans le Pool, Guy Brice Parfait Kolelas vient de créer un parti politique dénommé « Union des démocrates humanistes » (UDH-Yuki). L'acte de naissance de cette formation politique, émargeant à l'opposition, a été signé le 19 mars à Brazzaville, à l'issue d'un congrès national extraordinaire qui s'est déroulé en une journée.

L'UDH-Yuki, a déclaré le président fondateur, est membre du Réseau des libéraux africains, et de l'international libéral. Les instances dirigeantes de ce jeune parti politique, a-t-il précisé, seront mises en place dans les tout prochains jours, au cours d'une assemblée générale extraordinaire.

Guy Brice Parfait Kolelas a indiqué que les portes de sa formation politique sont ouvertes à tous les Congolais sans distinction. « UDH-Yuki vous accueille pour le renouveau politique et social, pour l'unité du Congo, une unité qui transcende les barrières linguistiques et ethniques, une unité qui abat les murs de l'intolérance politique. Ce renouveau politique et social est possible, car le Congo regorge d'énormes potentialités pour qu'il soit une promesse et non un désespoir pour les générations futures », a-t-il expliqué.

Il a rappelé à ses militants qu'à court et moyen terme, son parti aura beaucoup de défis à relever. Il s'agit, a-t-il indiqué, de contribuer au retour et à la consolidation de la paix au Congo ; d'œuvrer à la mise en place d'une gouvernance électorale acceptable et de peser sur le destin national en faisant adopter des textes de loi qui vont contribuer au redressement économique et social, ainsi qu'à la révision de la loi sur la décentralisation afin de passer à une décentralisation intégrale avec la mise en place des grands ensembles provinciaux.

Parlant de la décrispation de la situation politique au Congo, Guy Brice Parfait Kolelas a relevé que l'organisation d'une Commission vérité-justice-paix pourrait aider à décrisper, selon lui, le climat politique et elle pourrait également servir à réconcilier le peuple congolais avec lui-même, a-t-il ajouté.

« En faisant cela, je plaide pour un compromis politique historique qui sera marqué dans les annales du Congo ; en faisant cela, je plaide pour tous ceux qui sont en prison, privés de liberté ; en faisant cela, je plaide pour tous ceux qui vivent reclus dans les forêts du Pool. À leur endroit, je lance un appel pour qu'ils sortent des forêts (... ). Faire la paix n'est ni une faiblesse ni une humiliation, mais c'est faire preuve de grandeur d'esprit pour préserver la vie des parents, des enfants affamés et malnutris », a-t-il déclaré.

Abordant la situation économique du Congo, Guy Brice Parfait Kolelas a annoncé à ses militants que le dernier rapport du FMI sur le Congo indique que le pays est au bord d'une cessation de paiement. « Le taux d'endettement a atteint 77% du PIB et que le Congo n'a presque plus de marge de manœuvre pour rétablir les choses », a-t-il conclu.