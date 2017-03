Congo-Brazzaville: Promotion du genre - Le Mfac organise ce week-end, une course féminine pour la parité

Le Mouvement des femmes actives du Congo (Mfac), que dirige Stella Mensah Sassou N'Guesso, organisera le dimanche 26 mars à Brazzaville, une grande course populaire féminine dite de l'égalité et la parité en vue d'interpeller l'opinion sur l'importance de la femme et le rôle qu'elle joue dans la société.

Plus de cinq cent femmes, âgées de 16 à 62 ans, sélectionnées dans les ministères et organisations féminines, prendront part à cette course de parité dénommée "La Congolaise". Elle est prévue sur une distance de cinq kilomètres. L'itinéraire arrêté part du ministère des Affaires étrangères, au boulevard Alfred Raoul, au rond-point Moungali en aller et retour. A l'issue de la course, les femmes qui se distingueront, gagneront des prix d'encouragement. La femme qui franchira en première la ligne d'arrivée, gagnera la somme de 500.000 fcfa, la deuxième bénéficiera d'un montant de 300.000 fcfa, et 200.000 fcfa pour celle qui occupera le troisième rang.

L'organisation prévoit également un montant de 50.000 fcfa pour chacune des femmes qui occuperont de la quatrième à la dixième places. Les prix seront remis sur les lieux en présence des responsables du Mfac et de la ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique, Destinée Hermella Doukaga. Le Mfac et ses partenaires ont prévu également une tombola, dont le tirage au sort se fera en direct ce même dimanche, à 11heures sur la télévision nationale.

Les lauréats à cette tombola gagneront de nombreux lots, parmi lesquels: les ordinateurs portables ; les splits et bien d'autres articles de valeur. Pour mieux préparer cette course, les responsables du Mfac ont organisé le 19 mars sur l'avenue de la corniche sud, une séance d'échauffement avec plus de 300 participantes.

A cette occasion, Destinée Hermella Doukaga et Stella Mensah Sassou N'Guesso ont remis à un échantillon de participants, des étendards. En organisant cette course féminine, le souci du Mfac est de promouvoir le rôle de la femme.

« Le Mouvement des femmes actives du Congo a entre autres objetifs de renforcer la position des femmes dans tous les secteurs d'activités et de promouvoir le rôle et les compétences de celles-ci, tant en zone rurale que dans les milieux urbains, pour le développement économique local et national », a conclu la présidente du Mfac.