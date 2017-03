Afrique de l'Ouest: Une formation à distance face aux exigences de gestion des Pme-Pmi

« A travers ce partenariat signé en 2011, nous avons voulu que nos gérants de station qui ont un niveau de baccalauréat, puissent prendre des responsabilités supérieures quand leur entreprise se développe et la gérer de la manière la plus optimale ».

A son avis, la formation en ligne est réellement une alternative aux problèmes d'éloignement, de disponibilité et de coût de subsistance et aidera le Cesag à répondre à sa mission régionale première de formation en corrigeant les inégalités d'effectifs liées à la proximité ou l'éloignement des apprenants par rapport au Cesag.

Mme Beugre souligne que la Foad se positionne sur l'intégration des technologies de l'information et de la communication, l'adaptation à l'individu et à la modularité de la formation.

Une Formation ouverte à distance (Foad) en gestion aux employés ou contractuels du Groupe Total pour leur permettre de faire face aux différentes exigences des Petites et moyennes entreprises (Pme) et Petites et moyennes industries (Pmi).

Le Centre Africain d'Etude Supérieur en Gestion (Cesag) a officiellement lancé, ce lundi 20 mars à Dakar, son programme de Formation ouverte à distance (Foad). Cette initiative est le fruit du partenariat entre le business-school et le Groupe TOTAL dans le but d'offrir une formation en gestion aux employés ou contractuels du géant pétrolier afin de pouvoir faire face aux différentes exigences des Pme-Pmi en matière de gestion.

